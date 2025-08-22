В Латвии пограничник подорвался на мине

В Латвии подорвался пограничник. Мина была установлена для защиты от мнимого нападения со стороны России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, военнослужащего доставили в больницу, его жизни уже ничто не угрожает. Этот инцидент стал первым после выхода страны из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. На такой спорный шаг власти прибалтийской республики пошли из-за якобы возросшей угрозы нападения со стороны восточных соседей.