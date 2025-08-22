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В Латвии пограничник подорвался на мине

22 августа 2025 07:03
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В Латвии подорвался пограничник. Мина была установлена для защиты от мнимого нападения со стороны России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии пограничник подорвался на мине-2

Как сообщают местные СМИ, военнослужащего доставили в больницу, его жизни уже ничто не угрожает. Этот инцидент стал первым после выхода страны из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. На такой спорный шаг власти прибалтийской республики пошли из-за якобы возросшей угрозы нападения со стороны восточных соседей.

# Латвия

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