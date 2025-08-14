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С начала 2025-го пожары в Европе уничтожили более 400 тыс. га лесных угодий

14 августа 2025 07:31
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С начала 2025 года лесные пожары в Европе уничтожили более 400 тысяч гектаров лесных угодий – это на 87 % превышает средние показатели за последние два десятилетия. Катастрофический масштаб стихийного бедствия осложняет аномальная жара, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025-го пожары в Европе уничтожили более 400 тыс. га лесных угодий-2

Возгорания в экосистемах уничтожают ценные природные ландшафты и влияют на качество воздуха. Исследователи предупреждают, что к концу столетия количество смертей от жары может возрасти до 80 тысяч человек в год. 

Уже в начале августа установлен новый температурный максимум на юго-западе Франции – 40 градусов. При этом экстремальные погодные условия прогнозируют и в ближайшее время. Температурные рекорды также отмечены за пределами ЕС – в Канаде, Иране, в Западной и Центральной Азии, большей части Северной Африки и в США. 

# Пожары # Погода

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