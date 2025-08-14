ФСБ: сорваны планы Киева по созданию ракетных комплексов для ударов вглубь РФ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщает, что программа Украины по созданию баллистических ракетных комплексов «Сапсан» была сорвана. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках операции, проводимой совместно с Министерством обороны России, были осуществлены удары по украинским предприятиям оборонной промышленности, занимающимся созданием этих ракет.

По данным ФСБ, Украина тайно развивала проект на основе советской технологии и собиралась использовать ракеты для ударов по территории РФ с одобрения представителей НАТО.

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