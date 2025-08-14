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ФСБ: сорваны планы Киева по созданию ракетных комплексов для ударов вглубь РФ

14 августа 2025 07:16
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ФСБ: сорваны планы Киева по созданию ракетных комплексов для ударов вглубь РФ-0

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщает, что программа Украины по созданию баллистических ракетных комплексов «Сапсан» была сорвана. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках операции, проводимой совместно с Министерством обороны России, были осуществлены удары по украинским предприятиям оборонной промышленности, занимающимся созданием этих ракет.

По данным ФСБ, Украина тайно развивала проект на основе советской технологии и собиралась использовать ракеты для ударов по территории РФ с одобрения представителей НАТО.

Фото: pixabay

# Международная политика # ФСБ

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