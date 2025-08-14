Более 10 тыс. канадских бортпроводников проведут трёхдневную забастовку

Крупнейшему авиаперевозчику Канады угрожает серьезный кризис. 10 тысяч бортпроводников уведомили компанию о возможном начале трехдневной забастовки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция может привести к отмене до 700 рейсов в день и нарушит планы около 130 тысяч пассажиров. Главная причина недовольства работников – зарплата. Труд бортпроводников оплачивается только во время полета, а деньги за другие служебные обязанности, включая посадку пассажиров, не предусмотрены.

Профсоюз требует полную компенсацию за все отработанные часы, но авиакомпания согласна оплатить только часть этого времени. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.