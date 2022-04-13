«Мы ожидали ужасного результата от показателей, и мы его получили». Инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет

Новости Беларуси. Инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет и составила восемь с половиной процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет и составила восемь с половиной процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Министерства труда, больше всего выросли цены на бензин, жилье и продукты питания. Подорожали и энергоресурсы. В ведомстве пояснили, что это связано с российско-украинским конфликтом, поскольку Москва является вторым по величине экспортером нефти в мире, а Киев – крупный поставщик пшеницы и подсолнечного масла. Многие эксперты считают, что сейчас Америка переживает пик экономического кризиса и предупреждают: инфляция может стать еще выше.
Грег Макбрайд, главный финансовый аналитик Bankrate.сom:
Мы ожидали ужасного результата от показателей, и мы его получили. Инфляция продолжает ускоряться. И знаете, мне хочется верить, что сейчас самый пик, когда мы наблюдаем влияние конфликта в Украине на стоимость продуктов питания и энергоносителей. Но я с осторожным оптимизмом смотрю на улучшения в следующих месяцах. Они могут быть немного лучше, но мгновенного улучшения не будет. А некоторые из существующих проблем, например, с цепочками поставок сохраняются.
На фоне такой ситуации правительство США всячески пытается ослабить внешнее давление на экономику. Но это не сильно помогает. Людям становится все труднее оплачивать счета и экономить на продуктах.
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