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С 2019 года в Латвии школьников будут обучать на латышском: русскоговорящее население Риги протестует

14 декабря 2017 11:31
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Новости Латвии. В Риге пройдет массовая акция протеста в защиту русских школ. Жители столицы Латвии хотят обратить внимание местной власти на проблему сохранения образования на русском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2019 года в Латвии школьников будут обучать на латышском: русскоговорящее население Риги протестует-1

С 2019 года в Латвии школьников будут обучать на латышском: русскоговорящее население Риги протестует-3

В соответствии с реформой, с 2019 года дошкольников будут учить на двух языках, а детей постарше – только на латышском. По мнению родителей, это нарушает права русскоговорящих, а это более четверти населения Латвии.

# Акции протеста # Фотофакт

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