С 2019 года в Латвии школьников будут обучать на латышском: русскоговорящее население Риги протестует

Новости Латвии. В Риге пройдет массовая акция протеста в защиту русских школ. Жители столицы Латвии хотят обратить внимание местной власти на проблему сохранения образования на русском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с реформой, с 2019 года дошкольников будут учить на двух языках, а детей постарше – только на латышском. По мнению родителей, это нарушает права русскоговорящих, а это более четверти населения Латвии.