Фура врезалась в автобус с детьми во Флориде: что известно о ДТП

Новости США. Грузовик протаранил школьный автобус в округе Хайлендс штата Флорида. Пострадали более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в автобусе было порядка 40 школьников. Транспортное средство остановилось для их высадки, когда внезапно в него на полном ходу врезалась фура. Водитель грузовика заявил, что не заметил маневр автобуса.