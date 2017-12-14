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Фура врезалась в автобус с детьми во Флориде: что известно о ДТП

14 декабря 2017 11:20
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Новости США. Грузовик протаранил школьный автобус в округе Хайлендс штата Флорида. Пострадали более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фура врезалась в автобус с детьми во Флориде: что известно о ДТП-1

Фура врезалась в автобус с детьми во Флориде: что известно о ДТП-3

Всего в автобусе было порядка 40 школьников. Транспортное средство остановилось для их высадки, когда внезапно в него на полном ходу врезалась фура. Водитель грузовика заявил, что не заметил маневр автобуса.

# Фотофакт # Авария в США

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