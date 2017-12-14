Миграция, сотрудничество с НАТО, Brexit: что обсудят на саммитах в Брюсселе

Новости Брюсселя. Лидеры стран ЕС собираются на двухдневную встречу в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь пройдут сразу два саммита. На первом – без представителей Британии – обсудят вопросы, набившие европейским политикам приличную оскомину. Важнейшие из них: будущая миграция, военное сотрудничество с НАТО и в прямом смысле взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке, после того как США признали Иерусалим столицей Израиля.