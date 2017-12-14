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В Швейцарии после смертельного ДТП снова открыли самый длинный тоннель в мире

14 декабря 2017 11:27
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Новости Швейцарии. Один из самых длинных в мире тоннелей – Сен-Готард в Швейцарии – снова открыт для движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии после смертельного ДТП снова открыли самый длинный тоннель в мире-1

Накануне здесь случилось смертельное ДТП: столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибли два человека, четверо пострадали. Серьезные повреждения получил и сам тоннель, движение в нем полностью закрыли.

В Швейцарии после смертельного ДТП снова открыли самый длинный тоннель в мире-4

Последствия аварии устраняли десятки специалистов. Длина Сен-Готарда почти 17 километров. При езде в нем рекомендуют поддерживать дистанцию не менее 150 метров.

# Фотофакт # ДТП

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