В Швейцарии после смертельного ДТП снова открыли самый длинный тоннель в мире

Новости Швейцарии. Один из самых длинных в мире тоннелей – Сен-Готард в Швейцарии – снова открыт для движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне здесь случилось смертельное ДТП: столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибли два человека, четверо пострадали. Серьезные повреждения получил и сам тоннель, движение в нем полностью закрыли.