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«Романтика в цветах». В Нидерландах официально начался сезон тюльпанов

02 апреля 2018 06:49
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Новости Нидерландов. Тысячи бутонов и целые цветочные панно. В Нидерландах официально стартовал сезон тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темой этого года стала «Романтика в цветах».

«Романтика в цветах». В Нидерландах официально начался сезон тюльпанов-1

По мнению организаторов, эти два слова неразрывно связаны, а значит новые цветочные композиции с легкостью подарят всем желающим весеннее настроение. Среди прекрасных голландских тюльпанов можно также увидеть нарциссы, колокольчики, лилии, крокусы и гиацинты. А в одном из семи крытых павильонов прячутся орхидеи.

«Романтика в цветах». В Нидерландах официально начался сезон тюльпанов-4

Несмотря на свою славу и популярность, Голландия не является родиной тюльпанов. Их колыбель находится в Стамбуле. Именно там ежегодно проходит фестиваль тюльпанов.

«Романтика в цветах». В Нидерландах официально начался сезон тюльпанов-7

# Растения и цветы # Фотофакт

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