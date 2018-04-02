«Романтика в цветах». В Нидерландах официально начался сезон тюльпанов

Новости Нидерландов. Тысячи бутонов и целые цветочные панно. В Нидерландах официально стартовал сезон тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темой этого года стала «Романтика в цветах».

По мнению организаторов, эти два слова неразрывно связаны, а значит новые цветочные композиции с легкостью подарят всем желающим весеннее настроение. Среди прекрасных голландских тюльпанов можно также увидеть нарциссы, колокольчики, лилии, крокусы и гиацинты. А в одном из семи крытых павильонов прячутся орхидеи.