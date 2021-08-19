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С 19 по 20 августа в Кыргызстане состоится заседание глав правительств стран ЕАЭС

19 августа 2021 06:39
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Новости Беларуси. Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в ближайшие два дня в Кыргызстане. Заседание, которое пройдет в очном формате, также посетят премьер-министры Узбекистана и Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 19 по 20 августа в Кыргызстане состоится заседание глав правительств стран ЕАЭС-1

На встрече в Чолпон-Ате главы правительств рассмотрят ряд важных вопросов. Это перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке, вопрос сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, вывозных таможенных пошлин, госзакупок, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Также планируется обсудить меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов.

С 19 по 20 августа в Кыргызстане состоится заседание глав правительств стран ЕАЭС-4

На повестке дня и план мероприятий по формированию евразийской части транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития сотрудничества между ЕАЭС и Китаем. Кроме того, на полях саммита предполагается подписание меморандума о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ЕАЭС.

# ЕАЭС # Абдулла Арипов # Мануэль Марреро Крус # Фотофакт

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