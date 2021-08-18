​В Риге несколько тысяч человек участвуют в митинге против обязательной вакцинации

Новости Латвии. Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации. Люди собрались разного возраста, в том числе немало пришло родителей с совсем маленькими детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил, что целью акции является в том числе ненасильственная смена власти.

Присутствующие громко призывали выйти президента, но господин Левитс не откликнулся на призыв народа. Протестующих контролирует большое количество полицейских, а вокруг президентского замка установлены заграждения.