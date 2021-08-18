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​В Риге несколько тысяч человек участвуют в митинге против обязательной вакцинации

18 августа 2021 20:01
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Новости Латвии. Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации. Люди собрались разного возраста, в том числе немало пришло родителей с совсем маленькими детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Риге несколько тысяч человек участвуют в митинге против обязательной вакцинации-1

Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил, что целью акции является в том числе ненасильственная смена власти.

Присутствующие громко призывали выйти президента, но господин Левитс не откликнулся на призыв народа. Протестующих контролирует большое количество полицейских, а вокруг президентского замка установлены заграждения.

​В Риге несколько тысяч человек участвуют в митинге против обязательной вакцинации-4

Напомним, аналогичная акция протеста прошла неделю назад в Литве. Тогда полиция применила слезоточивый газ и жестоко задерживала протестующих.

# Акции протеста # Эгилс Левитс # Фотофакт

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