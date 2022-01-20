С 1 февраля Литва прекращает транзит продукции «Беларуськалия». Как будут решать вопрос поставки удобрений?

Литва с 1 февраля прекращает транзит продукции «Беларуськалия». Об этом Литовские железные дороги официально уведомили белорусское предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе говорится, что госкомпания вынуждена отказаться от перевозки удобрений в Клайпедский порт из-за решения правительства.

Однако, несмотря на это, было предложено альтернативное решение этой проблемы. Литовские железные дороги готовы рассмотреть заявки и предложения других компаний, готовых перевозить продукцию «Беларуськалия». И им для этого предоставят все необходимое.

Глава Минтранса страны отметил, что за это могут взяться около 10 других предприятий, наиболее реальные возможности есть у двух из них. Остается добавить, что расторгаемый договор был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.