В Киеве сильный ветер сорвал крест с купола Софийского собора

Чудом обошлось без пострадавших и жертв, поскольку все случилось ночью. Сейчас специалисты выясняют, что могло стать причиной этого неприятного происшествия. Кресты меняли лет 40 назад к московской Олимпиаде. Возможно, реставраторы очень спешили и допустили технологическую ошибку. Чтобы избежать повторного падения, сейчас тщательно исследуются купола и оставшиеся кресты. Если появятся хотя бы малейшие сомнения в их надежности, то их снимут, не дожидаясь следующего урагана.