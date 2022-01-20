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В Киеве сильный ветер сорвал крест с купола Софийского собора

20 января 2022 08:10
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Новости Украины. В Киеве с одного из куполов Софийского собора сильный ветер сорвал трехметровый крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве сильный ветер сорвал крест с купола Софийского собора-1

Чудом обошлось без пострадавших и жертв, поскольку все случилось ночью. Сейчас специалисты выясняют, что могло стать причиной этого неприятного происшествия. Кресты меняли лет 40 назад к московской Олимпиаде. Возможно, реставраторы очень спешили и допустили технологическую ошибку. Чтобы избежать повторного падения, сейчас тщательно исследуются купола и оставшиеся кресты. Если появятся хотя бы малейшие сомнения в их надежности, то их снимут, не дожидаясь следующего урагана.

# Погода # Фотофакт

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