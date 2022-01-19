В Испании при пожаре в доме престарелых погибли 6 человек

Новости Испании. Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели эвакуировали из здания, охваченного пламенем и дымом, около 70 постояльцев заведения. 15 из них отправили в больницы. Затем два часа боролись с огнем, прежде чем смогли войти в помещения, чтобы выяснить причины ЧП. По одной из основных версий, его виновником стал один из жильцов дома, который втайне решил покурить и не до конца затушил сигарету.