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В Испании при пожаре в доме престарелых погибли 6 человек

19 января 2022 21:06
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Новости Испании. Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании при пожаре в доме престарелых погибли 6 человек-1

Спасатели эвакуировали из здания, охваченного пламенем и дымом, около 70 постояльцев заведения. 15 из них отправили в больницы. Затем два часа боролись с огнем, прежде чем смогли войти в помещения, чтобы выяснить причины ЧП. По одной из основных версий, его виновником стал один из жильцов дома, который втайне решил покурить и не до конца затушил сигарету.  

# Пожар # Фотофакт

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