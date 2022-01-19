Прямой эфир

Мир получит твиндемию? На фоне пандемии коронавируса медики прогнозируют распространение гриппа

19 января 2022 21:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Меж тем ученые пугают нас новой угрозой. Появлением твиндемии. Это гремучая смесь гриппа с «омикроном». Как сообщили медики, уже привычный всем и порядком забытый из-за коронавируса грипп вновь появился и стал распространяться по Европе быстрее, чем ожидалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мир получит твиндемию? На фоне пандемии коронавируса медики прогнозируют распространение гриппа-1

Сезон заболевания им может затянуться гораздо дольше обычного. По осторожным прогнозам медиков, аж до лета. Набрав такую силу, он может соединиться с уже захватившим Европу «омикроном», и мир получит твиндемию. Самую большую опасность эта двойная пандемия будет представлять для пожилых. Однако врачи просят остальные группы населения не расслабляться. Меры предосторожности необходимо соблюдать всем, независимо от возраста.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании при пожаре в доме престарелых погибли 6 человек
19 января 2022 21:06

В Испании при пожаре в доме престарелых погибли 6 человек

Порошенко отпустили из суда под личное обязательство, забрав у него паспорт
19 января 2022 21:04

Порошенко отпустили из суда под личное обязательство, забрав у него паспорт

Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет
19 января 2022 14:09

Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет