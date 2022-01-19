Мир получит твиндемию? На фоне пандемии коронавируса медики прогнозируют распространение гриппа

Меж тем ученые пугают нас новой угрозой. Появлением твиндемии. Это гремучая смесь гриппа с «омикроном». Как сообщили медики, уже привычный всем и порядком забытый из-за коронавируса грипп вновь появился и стал распространяться по Европе быстрее, чем ожидалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон заболевания им может затянуться гораздо дольше обычного. По осторожным прогнозам медиков, аж до лета. Набрав такую силу, он может соединиться с уже захватившим Европу «омикроном», и мир получит твиндемию. Самую большую опасность эта двойная пандемия будет представлять для пожилых. Однако врачи просят остальные группы населения не расслабляться. Меры предосторожности необходимо соблюдать всем, независимо от возраста.