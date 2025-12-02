Ряд городов Германии отказывается от рождественской иллюминации из-за нехватки средств

Основной причиной кризиса называют рост расходов на электроэнергию зимой и отсутствие средств у муниципалитетов. Так, в Дрездене освещение отменили полностью. Магдебург вынужден вложить деньги, выделенные на иллюминацию, в ремонт мостов. В Швельме подсветку и вовсе украли вскоре после ее установки. Не будет в нескольких городах и рождественских ярмарок. Они стали нерентабельны из-за падения туристической привлекательности городов. Чтобы вернуть улицам праздничный вид – местные общины приняли решение запустить сборы пожертвований.