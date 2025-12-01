Крупнейшие производители оружия заработали около 680 млрд долларов

Пока дипломаты собирают по крупицам надежду на перемирие, оружейные заводы по обе стороны Атлантики работают без пауз. Совокупная выручка крупнейших военных предприятий достигла суммы около 680 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И половина этих денег принадлежит американским корпорациям, которые фактически удерживают центр тяжести всего западного военного потенциала. Одна из оборонных компаний в штатах вновь увеличила продажи, преодолев отметку в более чем 60 млрд долларов, подогретую спросом на F-35 – самолеты, способные нести ядерный заряд. Эти крылатые машины уже назвали символом новой эпохи НАТО.

Европа – второй мотор этой гонки. Почти четверть мировых доходов от продажи вооружений теперь приходится на ЕС. В Германии оборонная выручка выросла более чем на 30 %, Франция и Италия добавили свыше 10. И эта динамика, по словам аналитиков, в ближайшие годы только ускорится. Не отстает от них и Великобритания. Один из ее оружейных гигантов укрепился в четверке мировых лидеров.

Даже те государства, что традиционно избегали резких шагов, теперь выбирают иную стратегию. К примеру, Чехия, ее оборонная промышленность увеличила доходы почти в два раза, став неожиданным спонсором европейских программ по снабжению Украины.