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Крупнейшие производители оружия заработали около 680 млрд долларов

01 декабря 2025 16:49
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Пока дипломаты собирают по крупицам надежду на перемирие, оружейные заводы по обе стороны Атлантики работают без пауз. Совокупная выручка крупнейших военных предприятий достигла суммы около 680 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И половина этих денег принадлежит американским корпорациям, которые фактически удерживают центр тяжести всего западного военного потенциала. Одна из оборонных компаний в штатах вновь увеличила продажи, преодолев отметку в более чем 60 млрд долларов, подогретую спросом на F-35 – самолеты, способные нести ядерный заряд. Эти крылатые машины уже назвали символом новой эпохи НАТО. 

Европа – второй мотор этой гонки. Почти четверть мировых доходов от продажи вооружений теперь приходится на ЕС. В Германии оборонная выручка выросла более чем на 30 %, Франция и Италия добавили свыше 10. И эта динамика, по словам аналитиков, в ближайшие годы только ускорится. Не отстает от них и Великобритания. Один из ее оружейных гигантов укрепился в четверке мировых лидеров. 

Даже те государства, что традиционно избегали резких шагов, теперь выбирают иную стратегию. К примеру, Чехия, ее оборонная промышленность увеличила доходы почти в два раза, став неожиданным спонсором европейских программ по снабжению Украины.

# Международная политика # НАТО

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