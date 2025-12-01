Прямой эфир

Эстония продолжает фортифицировать границу с Россией

01 декабря 2025 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военные бюджеты Европы все чаще голосуют за куда более прагматичный сценарий. Вооружаться, ускоряться, закатать собственное будущее в железо и сталь. Исключительно этой идеологии следует Прибалтика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на нарвском КПП появились новые усиленные шлагбаумы. А прямо за преградами выстроились бетонные противотанковые конструкции «зубы дракона». 

Этот процесс фортификации начался не вчера. Еще в августе на мосту Дружбы, соединяющем Нарву и российский Ивангород, установили тяжелые металлические ворота – первый элемент новой системы безопасности. И это был лишь старт крупного проекта. 

Сегодня строительство оборонительных сооружений вдоль российско-эстонской границы идет полным ходом. Уже к 2027 году защитная линия протянется на сотню километров, а ее ширина достигнет 40 километров.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Обманутые властями фермеры вышли на протесты в Греции
01 декабря 2025 16:54

Обманутые властями фермеры вышли на протесты в Греции

Крупнейшие производители оружия заработали около 680 млрд долларов
01 декабря 2025 16:49

Крупнейшие производители оружия заработали около 680 млрд долларов

Мировые СМИ обсуждают американо-украинские переговоры в Майами
01 декабря 2025 16:47

Мировые СМИ обсуждают американо-украинские переговоры в Майами