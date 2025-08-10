На Камчатке произошло еще одно землетрясение силой 6,0 баллов

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов, с эпицентром на глубине 33 км, в 215 км от города Петропавловск-Камчатский. Об этом пишет ТАСС. Информации о силе ощущаемости землетрясения пока нет.

Ранее, утром 30 июля, регион потрясло более сильное землетрясение с магнитудой до 8,8, самое сильное с 1952 года. За ним последовало несколько толчков магнитудой 5.

Пострадал один человек. В регионе объявлена высокая степень опасности, а в Северо-Курильском районе – чрезвычайное положение. Землетрясение вызвало цунами, о котором предупреждали власти Японии, США и Филиппин.

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