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Главы МИД ЕС проведут чрезвычайную встречу из-за саммита Россия – США

10 августа 2025 16:50
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Главы МИД ЕС проведут чрезвычайную встречу из-за саммита Россия – США-0

Главы МИД стран Евросоюза проведут внеочередную чрезвычайную встречу в связи с грядущим саммитом между президентами России и США. Об этом пишет РИА Новости.

Глава европейской дипломатии отметила, что в любых соглашениях должны быть приняты во внимание интересы Украины и ЕС. В Европе боятся, что Путин и Трамп могут договориться без участия Киева и Брюсселя.

ЕС требует присутствия Зеленского, но его и европейских стран участие в переговорном процессе маловероятно. При этом Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, но считает, что условия для этого еще не созданы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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