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Рябков: РФ и США обсуждают возможность создания совместных фондов

07 марта 2026 10:29
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Рябков: РФ и США обсуждают возможность создания совместных фондов-0

Москва и Вашингтон в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам рассматривают перспективу формирования совместных фондов, пишет РИА Новости со ссылкой на замглаву МИД России Сергея Рябкова.

23 января в ОАЭ спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провели встречу в «новом статусе как руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам», – напомнил Рябков. Он также отметил, что предложение по созданию такой группы поступило от США, и Россия его одобрила.

Обсуждение в таком формате носит доверительный характер и затрагивает среди прочего возможности создания совместных фондов и реализации иных совместных проектов. Российская и американская стороны руководствуются тем, что есть большой потенциал для сотрудничества в самых разных областях, добвил Рябков.

Фото: pixabay
 

# Международная политика # Сергей Рябков

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