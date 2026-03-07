Байден сообщил, что забыл о Путине больше, чем многие знают

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что не помнит такой объем информации о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине, который другим политическим деятелям не доведется узнать. Об этом пишет РИА Новости.

«Я больше забыл о том, что делает Путин и Си, чем эти парни и большинство узнают», – указал Байден в ходе похорон темнокожего пастора Джесси Джексона.

У Байдена возникло желание продолжать делиться воспоминаниями о встречах с президентом РФ, однако он передумал. «Я встречался с Путиным… Ладно...», – сменил тему Байден.

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