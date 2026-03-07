США направляют 3-ий авианосец на Ближний Восток

Вашингтон принял решение об отправке авианосца «Джордж Буш» в зону конфликта на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Сообщается, что учения авианосца в штате Северная Каролина завершены, и идет подготовка его отправки через Атлантику для присоединения к боевым действиям против Ирана. Флагман отправляется в Восточное Средиземноморье.

В данный момент в боевых действиях задействованы авианосцы «Джеральд Форд» и «Авраам Линкольн», которые находятся в водах Красного моря и в Ормузском проливе.

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