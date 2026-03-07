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Меркурис: Трамп не простит Киеву попытку вмешаться в конфликт в Иране

07 марта 2026 09:33
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Меркурис: Трамп не простит Киеву попытку вмешаться в конфликт в Иране-0

В Британии считают, что американским лидером Дональдом Трампом попытка Владимира Зеленского вмешаться в конфликт в Иране не останется незамеченной, пишет РИА Новости.

По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, «Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут». Эксперт предположил, что глава Белого дома может устроить «фирменный жесткий прием для Зеленского», как это уже было.

Одновременные попытки показать силу и выпрашивание денег говорят о двуличности Зеленского, считает Меркурис.

Ранее от Зеленского поступило предложение государствам Ближнего Востока о передаче неких украинских перехватчиков дронов. В ответ украинская сторона просит Patriot и требует оказать содействие в достижении перемирия в Украине.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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