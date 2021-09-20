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В Техасе военный самолёт упал на жилые дома. Пилоты получили серьёзные травмы

20 сентября 2021 09:59
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Новости США. В Техасе военный самолет упал на жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них почти полностью разрушены.

В Техасе военный самолёт упал на жилые дома. Пилоты получили серьёзные травмы-1

Чудом обошлось без жертв, травмы получили лишь два человека, их жизни ничего не угрожает. В результате ЧП около полутора тысяч семей остались без электричества. Пилотам удалось катапультироваться, но, по данным полиции, они получили серьезные травмы.

# Крушение # Фотофакт

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