Лидирует «Единая Россия». Предварительные итоги выборов в Госдуму

Новости России. В России подводят итоги выборов в Государственную думу. Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80 % итоговых протоколов набирает 49,42 % голосов. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Далее, согласно данным Центризбиркома, следуют КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Новые люди». Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для попадания в Госдуму. Россияне, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории нашей страны, также отдали свой голос. 19 сентября участки были открыты в восьми городах.