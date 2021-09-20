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Лидирует «Единая Россия». Предварительные итоги выборов в Госдуму

20 сентября 2021 10:02
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Новости России. В России подводят итоги выборов в Государственную думу. Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80 % итоговых протоколов набирает 49,42 % голосов. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидирует «Единая Россия». Предварительные итоги выборов в Госдуму-1

Далее, согласно данным Центризбиркома, следуют КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Новые люди». Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для попадания в Госдуму. Россияне, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории нашей страны, также отдали свой голос. 19 сентября участки были открыты в восьми городах.

Лидирует «Единая Россия». Предварительные итоги выборов в Госдуму-4

С учетом досрочного голосования на территории Беларуси проголосовали 11 тысяч российских граждан. Помимо депутатов Госдумы, они выбирали глав девяти регионов и состав 39 местных парламентов.

# Выборы в России # Фотофакт

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