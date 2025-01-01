Преумножить и передать дальше – Лазуткин о новогоднем обращении Президента

Григорий Азаренок, СТВ:

Потрясающе, очень душевно. Сейчас, наверное, вспомнили вчерашние эмоции, когда вот-вот и Батька говорит. И так действительно задумываешься. И не зря Президент перечислил. И начал с тех людей, которые идут на помощь. Бесплатно. которые идут, которые помогают другим, которые спешат делать добро. Волонтеры, социальные работники. Дальше учителя, врачи, дальше наши военные, которые берегут наше мирное небо. И вот несколько раз прозвучала эта фраза: чистое небо, мирное небо.

Выбор, который нам предстоит сделать. Очень душевное и мощное такое обращение. Какие главные акценты вы здесь увидели? И Год благоустройства. Делать благо – творить добро. Благоустройство – это создавать чистоту вокруг себя. Благоустройство – это создавать атмосферу вокруг себя. Благоустройство – это режиссура пространства страны. Благоустройство – оно же бывает разным. Иногда ракета благоустраивает нашу южную соседку. Вот была бы благоустроена она, Украина, если бы вот в этот момент туда что-нибудь прилетело. Но это во время съемки… Мощный философский посыл.

Андрей Лазуткин:

Я скажу, что была красивая елка, со вкусом сделана. Это тоже важно. Женщины любят глазами, им нужна такая хорошая картиночка. По содержанию, то я бы не сказал, что там какие-то прорывные, новые вещи прозвучали. Ну вот зайдите ради интереса на Youtube, вбейте там обращение Брежнева какое-нибудь за какой-то год. Люди смотрят и нравятся. Посмотрите, какие там комментарии люди пишут. Не потому, что Брежнев хорошо выступал. Нет, плохо выступал. Звучали слова непонятные и прочее. Но люди с такой теплотой это вспоминают. Почему? Потому что жили нормально, мирно. И не было ни войны вот этой, текущей, и всех этих проблем.

И вот это дает ту теплоту, которая вся эта реакция проявляется в комментариях, просмотрах и прочем. Потому что можно красиво говорить, это все умеют делать, особенно украинцы. Но покажите вашу работу. А работа – вот она. Это действительно не вступление в конфликт. Это уровень жизни хороший, несмотря на санкции, это нормальный перспектива, это строительство, которое ведется по всей стране. То есть это реальное достижение власти, правительства и людей, которые отвечают за безопасность.

И этим надо гордиться, конечно, потому что уже торт испечен, а вишенка на торте – это выступление Президента. И он по праву всем этим гордится. Это его страна, которую он строил все эти годы независимости. Что там еще прозвучало важное? Произойдет смена поколений. Ну, о чем это? Понятно, что у нас сегодня новая Конституция, где напоминаю, что можно избираться два срока. То есть вот это значит, что будет первый срок, второй срок, ну а дальше что-то еще будет. Поэтому вопрос: как это все правильно передать, как все грамотно сделать, чтобы здесь не разжегся какой-то гражданский конфликт, какой-то переворот и прочее-прочее. Вот это та задача, которая будет решаться наравне с качеством и со всем остальным.

И думаю, Президент об этом не публично, но, я думаю, рассуждает немало. Поэтому вот мало еще построит, надо сохранить, преумножить и передать дальше. Поэтому вот это такая тема, которая, я думаю, закладывается фундаментом всего выступления.