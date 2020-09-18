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В Аргентине растёт бедность и безработица. Тысячи недовольных вышли на улицы

18 сентября 2020 10:13
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Новости Аргентины. Тысячи людей вышли на улицы крупных городов Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине растёт бедность и безработица. Тысячи недовольных вышли на улицы-1

Местные жители выкрикивали лозунги, стучали в барабаны и пели, пытаясь привлечь внимание правительства к множеству проблем, возникших из-за пандемии коронавируса.

В Аргентине растёт бедность и безработица. Тысячи недовольных вышли на улицы-4

В стране наблюдается сильнейший рост бедности и безработицы, тысячи аргентинцев лишились крыши над головой, поскольку не могут платить по счетам.

В Аргентине растёт бедность и безработица. Тысячи недовольных вышли на улицы-7

По предварительным подсчетам, во втором квартале 2020 года без работы остались порядка 400 тысяч человек. Кроме того, в Аргентине вновь растет число заболевших коронавирусом.

# Акции протеста # Фотофакт

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