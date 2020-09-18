В Аргентине растёт бедность и безработица. Тысячи недовольных вышли на улицы

Новости Аргентины. Тысячи людей вышли на улицы крупных городов Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители выкрикивали лозунги, стучали в барабаны и пели, пытаясь привлечь внимание правительства к множеству проблем, возникших из-за пандемии коронавируса.

В стране наблюдается сильнейший рост бедности и безработицы, тысячи аргентинцев лишились крыши над головой, поскольку не могут платить по счетам.