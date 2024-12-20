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Рождественская песня, высмеивающая премьера Британии, возглавила чарт

20 декабря 2024 19:41
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«Пока пенсионерам грозит холодное Рождество, наши деньги уходят за границу». Так звучит одна из строчек песни, которая на этой неделе возглавила хит-парад Британии. Ироничная композиция «Замерзая этим Рождеством» посвящена бесчеловечным действиям официального Лондона в социальной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественская песня, высмеивающая премьера Британии, возглавила чарт-2

Речь идет об отмене парламентом пособий на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. Не секрет, что таким скользким образом британские депутаты пытаются закрыть 10-значную дыру в бюджете страны. Подобное решение кабмина никак не устраивает пенсионеров. В их поддержку профсоюзы уже проводили манифестации, чтобы поспособствовать отмене нововведения. Но мнение простых граждан не волнует властей королевства. Сейчас Лондон нацелен лишь на увеличение поставок вооружения киевскому режиму и милитаризацию страны. Выход из кризиса и решение социальных проблем не королевского ума дело.

# Великобритания

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