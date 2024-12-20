«Пока пенсионерам грозит холодное Рождество, наши деньги уходят за границу». Так звучит одна из строчек песни, которая на этой неделе возглавила хит-парад Британии. Ироничная композиция «Замерзая этим Рождеством» посвящена бесчеловечным действиям официального Лондона в социальной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об отмене парламентом пособий на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. Не секрет, что таким скользким образом британские депутаты пытаются закрыть 10-значную дыру в бюджете страны. Подобное решение кабмина никак не устраивает пенсионеров. В их поддержку профсоюзы уже проводили манифестации, чтобы поспособствовать отмене нововведения. Но мнение простых граждан не волнует властей королевства. Сейчас Лондон нацелен лишь на увеличение поставок вооружения киевскому режиму и милитаризацию страны. Выход из кризиса и решение социальных проблем не королевского ума дело.