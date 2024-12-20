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Молдавское правительство планирует компенсировать нужды газовыми поставками из Румынии

20 декабря 2024 19:41
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Пока Майя Санду светила лицом на приемах в Брюсселе, Молдова объявила ЧС в секторе энергетики. Совсем скоро республику отключат от российского газа, а альтернатива по поставкам все еще не утверждена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдавское правительство планирует компенсировать нужды газовыми поставками из Румынии-2

В фонде национальной энергетической безопасности предложили поставлять газ через Румынию. Однако есть опасения, что этого не хватит, чтобы закрыть внутренние потребности. Тогда Кишинев будет вынужден перевести страну на уголь. Эксперты считают, что вопрос не разрешить без политического урегулирования. Однако в Москве заявили, что нового контракта не будет. К тому же у Молдовы перед Россией накопился немалый долг за поставленный газ. И Кишинев не собирается платить «Газпрому». 

# Международная политика

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