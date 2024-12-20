Авдонин: благодаря прозорливости Лукашенко Беларусь подключается к локомотиву мирового экономического роста

Алексей Авдонин, политико-экономический обозреватель:

Тот оазис, который мы можем видеть в этих странах. Он стал возможен только тогда, когда внутренняя власть объединилась и приняла решение, что нам как бы не надо вот эти внешние советчики, внешнее управление. Мы сами будем генерировать эти деньги, и эти деньги будем направлять на развитие своего народа. И обратите внимание еще один, самый главный момент, что в этих странах фактически отсутствует коррупция. Потому что деньги не идут в чей-то сугубо один карман, а деньги направляются на развитие инфраструктуры – социальной, дорожной, медицинской и вкладываются в самые передовые технологии. Искусственный интеллект, вкладываются в зеленую энергетику. Но именно передовую зеленую энергетику – переработка морской воды в пресную, переработка отходов и так далее. То есть те технологии, которые однозначно будут востребованы на протяжении всего 21 века.

И сейчас Беларусь благодаря визиту главы государства мы фактически подключаемся к технологиям 22 века, потому что те технологии, которые сейчас закладываются, они будут давать экономический рост на ближайшие 100 лет. И Беларусь благодаря прозорливости Александра Григорьевича фактически подключается к этому локомотиву мирового экономического роста. И мы говорим: мы будем иметь эти технологии, а значит, будем внедрять их в производство. Мы будем создавать передовые автомобили, какие-то другие узлы, механизмы, оборудование, телекоммуникации, космос, авиация – все то, что будет приносить нам хороший доход в будущем.