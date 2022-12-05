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Рождественская атмосфера в зоопарке. Что подготовили для обитателей в Британии?

05 декабря 2022 14:23
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Новости Великобритании. Рождественское настроение царит не только на улицах, но и в зоопарках Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сотрудники организовали настоящий праздник для своих подопечных. Каждому – свое угощение и свое развлечение. Однако цель у предновогоднего мероприятия – не только повеселиться.

Рождественская атмосфера в зоопарке. Что подготовили для обитателей в Британии?-1

Дэн Симмондс, менеджер лондонского зоопарка:
Очень важно разделить Рождество с животными, а не только с нашими посетителями. Это также дает нам возможность донести действительно важные вещи о сохранении природы до всех наших гостей. Особенно до детей, потому что они наше будущее. И мы надеемся, что они помогут нам защитить дикие места обитания азиатских львов и других животных.

Рождественская атмосфера в зоопарке. Что подготовили для обитателей в Британии?-4

Для сурикатов подготовили 25 дверей, за некоторыми из которых спрятали любимые лакомства грызунов. Однако провести сурикатов не удалось. Один из них сразу учуял еду и безошибочно выбрал нужную дверь. Беличьи обезьяны искали угощения в подвесных мешочках, а львы с ловкостью и с первой попытки нашли нужный, пусть и замаскированный новогодний контейнер с мясом.

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# Зоопарк # Дэн Симмондс # Новости Великобритании # Фотофакт

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