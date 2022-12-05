Рождественская атмосфера в зоопарке. Что подготовили для обитателей в Британии?

Новости Великобритании. Рождественское настроение царит не только на улицах, но и в зоопарках Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сотрудники организовали настоящий праздник для своих подопечных. Каждому – свое угощение и свое развлечение. Однако цель у предновогоднего мероприятия – не только повеселиться.

Дэн Симмондс, менеджер лондонского зоопарка:

Очень важно разделить Рождество с животными, а не только с нашими посетителями. Это также дает нам возможность донести действительно важные вещи о сохранении природы до всех наших гостей. Особенно до детей, потому что они наше будущее. И мы надеемся, что они помогут нам защитить дикие места обитания азиатских львов и других животных.