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Фитнес-ошейник для коров. Вот как фермеры Туниса отслеживают состояние здоровья животных

05 декабря 2022 14:16
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Новости Туниса. Технологии на благо: тунисский стартап помогает фермерам. Теперь они могут отслеживать состояние здоровья своих коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого на шее животного закрепляют специальный ошейник с датчиками. Такие же установлены и на территории. Они собирают и анализируют данные об окружающей среде и состоянии коров, после чего передают информацию на телефон.

Фитнес-ошейник для коров. Вот как фермеры Туниса отслеживают состояние здоровья животных-1

Адель Хьяри, фермер:
Это просто ошейник, подключенный к онлайн-приложению на основе искусственного интеллекта. Он определяет температуру коров, их состояние здоровья, а также когда у них есть какие-то проблемы, например, связанные с пищеварительной системой. После трех лет использования приложения надои улучшились, коровы чувствуют себя хорошо.

Фитнес-ошейник для коров. Вот как фермеры Туниса отслеживают состояние здоровья животных-4

Помогая непосредственно фермерам, приложение также уменьшает дефицит молочных продуктов в стране. Тунис страдает от острой нехватки этой категории товаров, что уже подтвердили на государственном уровне. Так, по заявлению властей, запасы молока в стране могут иссякнуть через несколько недель.

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# Сельское хозяйство # Фотофакт

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