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Кто-то взял контейнер на 115 литров. Безлимит попкорна устроили в кинотеатре Таиланда

05 декабря 2022 14:18
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Новости Таиланда. Мечту посетителей кинотеатра исполнили в Таиланде. Людям разрешили брать столько попкорна, сколько они смогут унести, заплатив при этом всего шесть долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тут тайцы и проявили свою фантазию. Некоторые приносили огромные кастрюли, а кто-то и вовсе пришел с контейнером для барбекю.

Кто-то взял контейнер на 115 литров. Безлимит попкорна устроили в кинотеатре Таиланда-1

Он обычно вмещает 115 литров, но мы только наполовину наполнили его попкорном. Я поделюсь им с родными и друзьями.

Кто-то взял контейнер на 115 литров. Безлимит попкорна устроили в кинотеатре Таиланда-4

В этот день в кинотеатре израсходовали 50 мешков зерен кукурузы. Но были у организаторов не только расходы, но и доходы. После попкорна обычно хочется пить, в связи с чем покупателям предложили воду. Нужно было всего лишь заплатить цену, равную билету в кино, и набрать воды столько, сколько влезет в бутылку. И снова тайцы ложной скромности не проявили.

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# Акции # Новости Таиланда # Фотофакт

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