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В Монголии из-за угольного скандала начались акции протеста

05 декабря 2022 13:16
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Новости Монголии. В Монголии начались массовые антиправительственные выступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Монголии из-за угольного скандала начались акции протеста-1

Их причиной стал угольный скандал, в котором оказались замешаны многие политики и чиновники. Как выяснилось, они похищали топливо, которое предназначалось Китаю. Воровство достигло просто промышленных масштабов. Нанесенный ими ущерб оценивается в 13 миллиардов долларов – громадная сумма для не самой богатой страны. В Улан-Баторе сотни митингующих ворвались в здание правительства, требуя назвать имена похитителей и вскрыть коррумпированность властей.

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# Акции протеста # Фотофакт

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