В Монголии из-за угольного скандала начались акции протеста

Новости Монголии. В Монголии начались массовые антиправительственные выступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их причиной стал угольный скандал, в котором оказались замешаны многие политики и чиновники. Как выяснилось, они похищали топливо, которое предназначалось Китаю. Воровство достигло просто промышленных масштабов. Нанесенный ими ущерб оценивается в 13 миллиардов долларов – громадная сумма для не самой богатой страны. В Улан-Баторе сотни митингующих ворвались в здание правительства, требуя назвать имена похитителей и вскрыть коррумпированность властей.