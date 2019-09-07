Иран отказался соблюдать ограничения в рамках ядерной сделки

Новости Ирана. Власти страны уже объявили о запуске 20 центрифуг для обогащения урана, которые нарушают достигнутые договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Власти страны уже объявили о запуске 20 центрифуг для обогащения урана, которые нарушают достигнутые договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом Тегеран продолжает оказывать давление на ЕС, добиваясь исполнения обязательств. Из-за отсутствия поддержки европейских участников соглашения, Иран теперь не собирается ограничивать себя в разработках в сфере ядерных технологий.
Тегеран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке после того, как вышедшие из соглашения США возобновили санкции против Ирана.