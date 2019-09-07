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Иран отказался соблюдать ограничения в рамках ядерной сделки

07 сентября 2019 18:29
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Новости Ирана. Власти страны уже объявили о запуске 20 центрифуг для обогащения урана, которые нарушают достигнутые договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран отказался соблюдать ограничения в рамках ядерной сделки-1

Таким образом Тегеран продолжает оказывать давление на ЕС, добиваясь исполнения обязательств. Из-за отсутствия поддержки европейских участников соглашения, Иран теперь не собирается ограничивать себя в разработках в сфере ядерных технологий.

Иран отказался соблюдать ограничения в рамках ядерной сделки-4

Тегеран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке после того, как вышедшие из соглашения США возобновили санкции против Ирана.

# Международная политика # Фотофакт

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