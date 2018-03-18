Россия в день президентских выборов: репортаж СТВ из Москвы

Новости России. В России 18 марта выбирают президента страны из восьми кандидатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главная политическая кампания бьет рекорды по иностранным наблюдателем: их зарегистрировано полторы тысячи из 109 стран. Такого еще не было нигде в мире. Например, в США на выборах президента Трампа был 321 иностранный наблюдатель. А если брать Москву, то они сейчас находятся буквально на каждом участке, включая военные части, больницы и даже СИЗО. Всего зарегистрировано 145 тысяч наблюдателей. Весь ход голосования от столицы до Камчатки можно наблюдать в интернете в режиме реального времени. То есть гипотетически это еще несколько миллионов общественных наблюдателей. О том, почему эта кампания такая ажиотажная, узнаем от нашего политического обозревателя Игоря Позняка.

В двух шагах от Кремля политическая элита на все времена. Конкуренция от 3 до 8 человек на место в истории. В этом месте – бизнес беспроигрышный, особенно в такой день. Вот и Нина Сергеевна привела внуков посмотреть на тех, кто стоял у руля государства российского. Ну а сама сегодня отдала свой голос за будущее. Это седьмые президентские выборы в новейшей истории России. На пост главы государства претендуют 8 человек. Среди них и одна женщина – уже не первая. Первой в 2000 году была Элла Памфилова – сегодня глава Центризбиркома.

А вот политический аксакал Жириновский, например, участвовал в каждой кампании.

А это Сергей Бабурин – тот самый, который отказался когда-то ратифицировать Беловежские соглашения.

Сегодня он тщательно изучает информацию о своих политических конкурентах, а в беседе с нами с удовольствием признается, что корни его генеалогического дерева в белорусском Полесье.

Сергей Бабурин, кандидат в президенты России:

Часть моих предков именно из Беларуси, поехали осваивать Сибирь.

Игорь Позняк, СТВ:

В вашей предвыборной компании много моментов, которые близки белорусам. В частности, социальная роль государства.

Сергей Бабурин:

Это главное, потому что государство существует ради того, чтобы защищать людей, улучшать им жизнь, гарантировать будущее. Это социальные функции. Я рад, что в Беларуси социальные функции государства удалось сохранить до сегодняшнего дня. К сожалению, в Российской Федерации они во многом утрачены. Это проявляется в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения.

Несмотря на трескучий мороз, сегодня россияне голосуют активно. Например, на Сахалине уже в первые часы на участки пришли 30 % избирателей.

К полудню проголосовали почти все кандидаты на пост главы государства. Среди них и действующий президент. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за него сегодня могут отдать свой голос как минимум 2/3 избирателей.

Важно для страны и полезно каждому. На многих избирательных участках сегодня развернулась торговля, развлекательная программа и даже конкурсы. Традиция эта хорошо знакома и белорусам. А вот международный фон этой кампании – череда беспрецедентных международных скандалов, самый громкий из них – история с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Лондон разрывает контакты с Россией и высылает 23 дипломата. Москва отвечает тем же. США требует от Европы закрыть российский газовый проект «Северный поток». Кому это нужно?

Иосиф Пригожин, продюсер, доверенное лицо Владимира Путина на выборах:

Логически если рассуждать, представьте себе – накануне выборов стал бы кто-нибудь подкладывать себе свинью? Ну хотели бы уже это сделать, сделали бы 19 или 20-го. Зачем же самому себе? Вроде люди у нас у власти не камикадзе.

Когда министр обороны Великобритании предлагает заткнуться, то есть они не могут смириться с тем, что сегодня Владимир Путин баллотируется вновь на пост президента. Если бы он от этого отказался, наверняка никакого бы кипиша не было. Обратите внимание, в Германии Ангела Меркель четвертый срок. Мне не важно, сколько человек руководит страной, важно, как руководит. Но главное для России все же сильная экономика. Сегодня стране нужен принципиально новый подход. А вот за примером далеко не нужно ходить, рассуждает бизнесмен и кандидат в президенты Борис Титов.

Борис Титов, кандидат в президенты России:

Сырьевая экономика работала, когда была высокая нефть. Эта экономическая политика базировалась на высокой нефти. Когда она упала, сегодня Россия должна научиться зарабатывать по-другому – за счет бизнеса, который работает на земле. Я имею в виду и предприятия, и промышленность, и сельское хозяйство, и инновационную сферу. Мы знаем пример той же Беларуси, которая создала очень серьезный кластер в этой сфере. В России пока такого нет.

Центризбирком сегодня работает в авральном режиме. Здесь готовы пресекать любые информационные провокации. Впервые в истории России за ходом голосования следят так называемые общественные наблюдатели, десятки иностранных миссий.

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Некоторые представители Евросоюза заявили, что не признают итоги выборов, в частности, в Крыму. Началось нагнетание общей атмосферы вокруг России и ее внешнеполитического курса. В этой ситуации нам весьма полезен и интересен будет опыт Беларуси в выстраивании отношений с западными странами, которая с одной стороны долгое время развивалась и вполне успешно функционировала в условиях санкций, с другой стороны – перешла на рельсы нормализации отношений.

Ровно в 21:00 по московскому времени будут озвучены данные экзит-полов и первые результаты подсчета голосов на Дальнем Востоке. Кстати, впервые в мире они будут помещены в специальное блокчен-хранилище, что позволит практически исключить любые хакерские атаки. Кстати, как предсказывают политические футуристы, эта технология в будущем сможет полностью заменить и работу Центризбиркома.