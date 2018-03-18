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В Индии автобус упал с моста: погибли не менее 14 человек

18 марта 2018 15:10
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Новости Индии. Междугородный автобус на сложном участке дороги сбил ограждение на мосту, упал вниз и перевернулся на крышу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии автобус упал с моста: погибли не менее 14 человек-1

Несколько человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы. На месте ЧП работают сотрудники дорожной полиции. Рассматривается несколько версии. Возможно, водитель превысил скорость и не справился с управлением транспортного средства.

# Фотофакт # Авария

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