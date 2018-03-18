В Индии автобус упал с моста: погибли не менее 14 человек

Новости Индии. Междугородный автобус на сложном участке дороги сбил ограждение на мосту, упал вниз и перевернулся на крышу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы. На месте ЧП работают сотрудники дорожной полиции. Рассматривается несколько версии. Возможно, водитель превысил скорость и не справился с управлением транспортного средства.