Прямой эфир

Сильные лесные пожары в Австралии: население 3 городов эвакуируют, есть пострадавшие

18 марта 2018 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. В Австралии более 6000 человек остались без электричества из-за сильных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные лесные пожары в Австралии: население 3 городов эвакуируют, есть пострадавшие-1

В трех городах штата Виктория объявлена эвакуация населения. В регионе работают пять центров оказания помощи. Есть пострадавшие, их число уточняется.

Сильные лесные пожары в Австралии: население 3 городов эвакуируют, есть пострадавшие-4

Локализовать очаги пока не удается. Из-за перемены ветра огонь продолжает движение. Полностью перекрыт ряд автотрасс. Прогноз синоптиков пока не утешителен: сухая и ветреная погода сохраниться в регионе в течение еще нескольких дней.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии автобус упал с моста: погибли не менее 14 человек
18 марта 2018 15:10

В Индии автобус упал с моста: погибли не менее 14 человек

В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой
18 марта 2018 13:27

В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой

У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, среди погибших – дети
18 марта 2018 12:20

У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, среди погибших – дети