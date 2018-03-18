Сильные лесные пожары в Австралии: население 3 городов эвакуируют, есть пострадавшие

Новости Австралии. В Австралии более 6000 человек остались без электричества из-за сильных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Австралии более 6000 человек остались без электричества из-за сильных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В трех городах штата Виктория объявлена эвакуация населения. В регионе работают пять центров оказания помощи. Есть пострадавшие, их число уточняется.
Локализовать очаги пока не удается. Из-за перемены ветра огонь продолжает движение. Полностью перекрыт ряд автотрасс. Прогноз синоптиков пока не утешителен: сухая и ветреная погода сохраниться в регионе в течение еще нескольких дней.