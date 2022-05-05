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Россия ускоряет дедолларизацию экономического пространства ЕАЭС

05 мая 2022 21:43
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Россия ускоряет дедолларизацию экономического пространства ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доля рубля в торговых сделках членов ЕАЭС с 2020 года превышает 2/3. Наиболее высоким этот показатель остается в товарообороте с Беларусью – 82 %.

Россия ускоряет дедолларизацию экономического пространства ЕАЭС-1

С Азербайджаном, например, уже треть торговли осуществляется в рублях, и эту цифру стараются увеличить. Важным шагом в процессе отказа от доллара может стать внедрение цифрового рубля. Центробанк России намерен провести первые расчеты с цифровой валютой в 2023 году.

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# Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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