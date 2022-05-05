Россия ускоряет дедолларизацию экономического пространства ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доля рубля в торговых сделках членов ЕАЭС с 2020 года превышает 2/3. Наиболее высоким этот показатель остается в товарообороте с Беларусью – 82 %.

С Азербайджаном, например, уже треть торговли осуществляется в рублях, и эту цифру стараются увеличить. Важным шагом в процессе отказа от доллара может стать внедрение цифрового рубля. Центробанк России намерен провести первые расчеты с цифровой валютой в 2023 году.