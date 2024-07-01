Страшный сон Брюсселя стал реальностью! Венгрию утвердили председателем Совета ЕС

Страшный сон Брюсселя стал реальностью. Несмотря на все недовольства западных чиновников, Венгрию сегодня утвердили председателем Совета Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве девиза Будапешт выбрал фразу «Сделаем Европу снова великой».

Среди приоритетов политики Венгрии – повышение конкурентоспособности, укрепление сотрудничества в области обороны, борьба с нелегальной миграцией, решение демографических проблем, а также урегулирование украинского конфликта. Некоторые европейские политики опасаются, что премьер страны Виктор Орбан воспользуется своим положением, чтобы изменить текущий курс ЕС. Даже депутаты Европарламента призвали к отмене председательства Венгрии. Напомним, право на руководство Евросоветом переходит от одной страны к другой каждые шесть месяцев. В 2025 году Венгрию сменит Польша, затем председательство перейдет к Дании.