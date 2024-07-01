Коалиция Макрона проиграла в первом туре парламентских выборов во Франции

Явка на парламентских выборах во Франции в первом туре побила 45-летний рекорд. Голосование определит не только количество мандатов в парламенте, но и будущее правительство, политику страны и, возможно, нового президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты первого тура выборов стали разочарованием не только для протестующих, но и для действующих властей. Президентский альянс по итогам голосования занял только третье место, набрав чуть более 20 % голосов. Блок Макрона с треском проиграл своим главным соперникам. Ультраправое «Национальное объединение» заручилось поддержкой трети избирателей, а ультралевый «Новый народный фронт» получил 28 % голосов. В отчаянии Макрон призвал граждан объединиться, чтобы его коалиция все-таки смогла удержать позиции. Второй тур парламентских выборов пройдет уже в воскресенье, 7 июля.