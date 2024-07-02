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Польша снова ограничила въезд украинских грузовиков

02 июля 2024 06:46
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Польская таможня ввела ограничения на въезд и выезд украинских грузовиков через некоторые пункты пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша снова ограничила въезд украинских грузовиков-1

Причины решения не уточняются. Но известно, что многие украинские дальнобойщики после ужесточения правил мобилизации начали бросать свои грузовики в странах ЕС, чтобы остаться на их территории. Нынешние ограничения польских властей затрагивают украинские ТС, которые не имеют разрешения на международные грузовые перевозки.

# Международная политика # Новости Польши

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