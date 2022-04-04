«Продолжит развиваться». ВОЗ сделала прогноз по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегию готовности и план реагирования на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спрогнозировать поведение вируса невозможно. COVID мутирует, появляются новые штаммы и варианты. Один из последних «стелс-омикрон». Исходя из этого, в представленном документе рассматриваются три сценария развития пандемии. Чтобы уменьшить риски и до минимума сократить факторы передачи инфекции, ВОЗ рекомендовала внести корректировки в национальные стратегии борьбы с коронавирусом.

Тедрос Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:

Исходя из того, что мы знаем сейчас, наиболее вероятным сценарием является то, что COVID-19 продолжит развиваться, но тяжесть заболевания, которое он вызывает, со временем снижается по мере повышения иммунитета благодаря вакцинации и инфекции.