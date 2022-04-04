Дональд Трамп: физическое и психическое здоровье Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны

Новости США. Байден стал худшим главой Белого дома в современной истории США. Это громкое заявление сделал экс-вице-президент Майк Пенс. По мнению политика, он причинил Америке больше вреда, чем любой другой лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за некомпетенции Байдена страна переживает самый сильный за последнее время экономический кризис. Инфляция достигла 40-летнего максимума. Сильно ударили по простым людям и цены на бензин. За год они выросли на 70 %. А действия президента в борьбе с пандемией коронавируса почти убили экономику и привели к массовой безработице. Сильный удар по международному имиджу нанес бесславный уход из Афганистана.