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Дональд Трамп: физическое и психическое здоровье Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны

04 апреля 2022 08:24
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Новости США. Байден стал худшим главой Белого дома в современной истории США. Это громкое заявление сделал экс-вице-президент Майк Пенс. По мнению политика, он причинил Америке больше вреда, чем любой другой лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп: физическое и психическое здоровье Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны-1

Из-за некомпетенции Байдена страна переживает самый сильный за последнее время экономический кризис. Инфляция достигла 40-летнего максимума. Сильно ударили по простым людям и цены на бензин. За год они выросли на 70 %. А действия президента в борьбе с пандемией коронавируса почти убили экономику и привели к массовой безработице. Сильный удар по международному имиджу нанес бесславный уход из Афганистана.

Дональд Трамп: физическое и психическое здоровье Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны-4

Пенса поддержал и бывший президент США Дональд Трамп. Помимо провала в экономической и внешней политике, экс-глава Белого дома отметил, что физическое и психическое здоровье Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны.

# Международная политика # Майк Пенс # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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