Чем похож китайский Цинмин на нашу Пасху? Рассказываем, как отмечают праздник

Новости Китая. В Китае готовятся к традиционному празднику Цинмин – почитание усопших. Он отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае готовятся к традиционному празднику Цинмин – почитание усопших. Он отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиции этого фестиваля имеют много общего с нашей Пасхой и Радуницей. Например, в этот семейный праздник принято дарить близким подарки в виде крашеных яиц. Также китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться наступлением весны и посещают могилы предков. Там они делают тщательную уборку, украшают памятники цветами и устраивают ритуальный обед.
Часто этот праздник совпадает с цветением в Китае, что привлекает туда множество туристов. Путешественники с радостью едут посмотреть на весенние цветы и живописные пейзажи в совокупности с национальной культурой, что и способствует развитию туристической экономики Китая.