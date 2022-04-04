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Чем похож китайский Цинмин на нашу Пасху? Рассказываем, как отмечают праздник

04 апреля 2022 07:36
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Новости Китая. В Китае готовятся к традиционному празднику Цинмин – почитание усопших. Он отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем похож китайский Цинмин на нашу Пасху? Рассказываем, как отмечают праздник-1

Традиции этого фестиваля имеют много общего с нашей Пасхой и Радуницей. Например, в этот семейный праздник принято дарить близким подарки в виде крашеных яиц. Также китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться наступлением весны и посещают могилы предков. Там они делают тщательную уборку, украшают памятники цветами и устраивают ритуальный обед.

Чем похож китайский Цинмин на нашу Пасху? Рассказываем, как отмечают праздник-4

Часто этот праздник совпадает с цветением в Китае, что привлекает туда множество туристов. Путешественники с радостью едут посмотреть на весенние цветы и живописные пейзажи в совокупности с национальной культурой, что и способствует развитию туристической экономики Китая.

# Праздничные даты # Фотофакт

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