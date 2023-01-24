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Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией

24 января 2023 06:09
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Новости России. Дипломатический скандал разгорелся между Россией и Эстонией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Москва понизила уровень дипломатических отношений с Таллином.  

Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией-1

Такое решение стало ответом на недружественные действия соседней страны – на протяжении нескольких лет руководство Эстонии целенаправленно разрушало весь комплекс отношений с Москвой. При этом последней каплей МИД России назвал решение Таллина радикально сократить состав российского посольства.  

Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией-4

Теперь послы двух стран должны вернуться на родину до 7 февраля. В знак солидарности с Эстонией министр иностранных дел Латвии также приказал послу России в Риге покинуть страну. В Литве аналогичное решение приняли еще в апреле 2022 года.  

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# Международная политика # Эдгар Ринкевич # Михаил Ванин # Владимир Липаев # Марис Риекстиньш # Фотофакт

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