В Великобритании бастуют сотрудники скорой помощи

Новости Великобритании. В стране бастуют сотрудники служб скорой помощи. Они требуют повысить зарплаты на фоне рекордной инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель уже превысил 10 %.

Демонстрация приведет к масштабным сбоям в работе национальной системы здравоохранения. На этом фоне власти страны призвали граждан обращаться к врачам только в экстренных случаях. Напомним, волна забастовок охватила Королевство еще в декабре. На улицы выходили железнодорожники, сотрудники служб пограничного контроля, медсестры и почтальоны. Люди недовольны экономической политикой властей и падением доходов на фоне рекордной инфляции. Однако их требования так никто и не выполнил. В ответ на проведение протестов в местный парламент был внесен законопроект, фактически запрещающий забастовки.