ЮНЕСКО посвятит Международный день образования афганским девочкам и женщинам

24 января отмечается Международный день образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По решению ЮНЕСКО в 2023 году его посвятили афганским девочкам и женщинам.

С приходом к власти талибов в стране массово отказывают им в доступе к обучению. В результате теперь около 80 % жительниц Афганистана больше не посещают школы и университеты.