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ЮНЕСКО посвятит Международный день образования афганским девочкам и женщинам

24 января 2023 06:08
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24 января отмечается Международный день образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По решению ЮНЕСКО в 2023 году его посвятили афганским девочкам и женщинам.  

ЮНЕСКО посвятит Международный день образования афганским девочкам и женщинам-1

С приходом к власти талибов в стране массово отказывают им в доступе к обучению. В результате теперь около 80 % жительниц Афганистана больше не посещают школы и университеты.  

ЮНЕСКО посвятит Международный день образования афганским девочкам и женщинам-4

Глава ЮНЕСКО не раз обращалась к Международному сообществу с призывом немедленно восстановить основное право афганок на образование. Сегодня эту тему будут обсуждать на уровне генерального секретаря ООН.  

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# Праздничные даты # Одрэ Азуле # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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